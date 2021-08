Bicampeão olímpico! Brasil vence Espanha e conquista o ouro

Após um jejum que durou de 1992 a 2016, o Brasil conquistou neste sábado (7) sua segunda medalha de ouro olímpica consecutiva no futebol masculino, ao vencer a Espanha por 2 a 1 na prorrogação da final nos Jogos de Tóquio, disputada no Estádio Internacional de Yokohama.





Richarlison desperdiçou uma cobrança de pênalti quando o placar estava em branco, mas Matheus Cunha colocou a Seleção brasileira à frente ainda no primeiro tempo. Oyarzabal deixou tudo igual e levou a decisão do título para o tempo extra, em que Malcom, que havia começado a partida no banco, marcou o gol decisivo.





Com um bronze em Pequim 2008, a prata em Londres 2012 e o ouro no Rio 2016 e em Tóquio 2020, o Brasil entrou para um seleto grupo de países no pódio olímpico em quatro edições seguidas no futebol masculino, repetindo a extinta Iugoslávia de 1948 a 1960 e a Hungria de 1960 a 1972.





De quebra, a vitória da equipe comandada por André Jardine ajudou o país a igualar o recorde de medalhas de ouro no quadro geral de uma edição de Jogos Olímpicos que havia estabelecido em 2016, com sete. Também foi a primeira vez na história olímpica que o Brasil ganhou três ouros no mesmo dia – além do futebol, também houve as conquistas de Isaquias Queiroz na canoagem e de Hebert Conceição no boxe.





(EFE)