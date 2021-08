Número de mortos por terremoto no Haiti ultrapassa 1.200

O número de mortos em um terremoto de magnitude 7,2 no Haiti subiu para 1.297 no domingo, um dia depois que o poderoso tremor transformou milhares de estruturas em escombros e desencadeou esforços de resgate franco antes de um dilúvio potencial de um tempestade que se aproxima.





O terremoto de sábado também deixou pelo menos 5.700 pessoas feridas no país caribenho, com milhares mais desabrigados de suas casas destruídas ou danificadas. Sobreviventes em algumas áreas foram forçados a esperar ao ar livre em meio ao calor opressor pela ajuda de hospitais sobrecarregados.





A devastação pode piorar em breve com a chegada da Graça da Depressão Tropical, que está prevista para chegar ao Haiti na noite de segunda-feira. O Centro Nacional de Furacões dos EUA alertou que, embora Grace tenha enfraquecido com a força da tempestade tropical no domingo, ainda representava uma ameaça de chuva forte, inundações e deslizamentos de terra.





O terremoto atingiu a parte sudoeste da nação mais pobre do hemisfério, quase arrasando algumas cidades e provocando deslizamentos de terra que atrapalharam os esforços de resgate em um país que já luta contra a pandemia do coronavírus, um assassinato presidencial e uma onda de violência de gangues.





O epicentro foi a cerca de 125 quilômetros (78 milhas) a oeste da capital, Porto Príncipe, disse o Serviço Geológico dos EUA, e tremores secundários continuaram a sacudir a área no domingo.





Na cidade costeira gravemente danificada de Les Cayes, Jennie Auguste estava deitada em um colchão de espuma frágil na pista do minúsculo aeroporto da comunidade esperando por qualquer coisa – espaço em um hospital ou um pequeno avião como os que transportam os feridos para a capital. Ela sofreu ferimentos no peito, abdômen e braço quando o telhado da loja onde trabalhava desabou.





“Não houve nada. Sem ajuda, nada do governo ”, disse a irmã de Auguste, Bertrande.





Em cenas generalizadas por toda a região atingida pelo terremoto, famílias resgataram seus poucos pertences e passaram a noite em um campo de futebol ao ar livre. No domingo, as pessoas fizeram fila para comprar o pouco que havia: bananas, abacates e água em uma feira livre local.





Alguns na cidade louvaram a Deus por sobreviver ao terremoto, e muitos foram para a catedral, que parecia aparentemente intacta, mesmo que a residência dos sacerdotes fosse destruída.





“Agora só temos Jesus”, disse Johanne Dorcely, cuja casa foi destruída. “Se não fosse por Jesus, eu não poderia estar aqui hoje.”





