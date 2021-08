A Polícia Federal investiga corrupção no Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vargas na gestão do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio. Um dos sete alvos da operação Cartão Vermelho, deflagrada hoje (23), é Rodrigo Nogueira — com 2 mandados de busca e apreensão contra ele.





Na administração RC, Rodrigo Nogueira foi coordenador de PPPs e Concessões. Esse período está sendo investigado pela PF.