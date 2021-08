Carro capota várias vezes e ocupantes ficam presos as ferragens em Crato

Um veículo golf, de placa HXI 1962, inscrições de Juazeiro do Norte, seguia no sentido Crato-Juazeiro quando perdeu o controle, vindo a capotar várias vezes e caindo no acostamento próximo ao muro do Sest Senac.





Uma equipe médica do SAMU foi acionada e, logo que chegou ao local, pediu apoio do corpo de bombeiros para ajudar a fazer a retirada das vítimas do veículo que ficaram presas às ferragens.





Uma equipe do site News Cariri acompanhou todo o desdobramento feito pelas equipes para remoção dos ocupantes das ferragens. Foram mais de horas de trabalho onde foi necessário o uso da máquina de corta para poder chegar até as vítimas.





Foto: Eduardo News

Fonte: News Cariri