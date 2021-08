Policial aposentado de 98 anos mata homem a tiros na Bahia; vídeo

Um policial militar aposentado de 98 anos matou um homem de 34 anos a tiros, na tarde de domingo (22), no Largo Dois de Julho, em Salvador (BA), durante uma discussão. À polícia, o idoso disse ter atirado em legítima defesa. Moradores mantiveram o autor dos disparos no local após o crime. Após ser levado para a delegacia e prestar depoimento, o PM aposentado foi liberado.





Um vídeo gravado do momento dos disparos mostra a vítima, identificado como Welton Lopes Costa, acompanhado da esposa, enquanto discute com o idoso. Em seguida, com os envolvidos já fora do vídeo, é ouvido o barulho de três tiros. A esposa da vítima também foi baleada, mas sem gravidade. Ela foi levada para o hospital, mas recebeu alta no mesmo dia.





Após o crime, moradores da região seguraram o idoso no local até a chegada da polícia. Em nota, a Polícia Civil informou que a 3ª Delegacia de Homicídios/Baía de Todos-os-Santos (3ª DH/BTS) apura as circunstâncias do crime. A polícia informou que o idoso foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde foi ouvido e liberado, após alegar legítima defesa.





A arma do crime, um revólver calibre 32, foi apreendida e imagens de câmeras são analisadas. A Polícia Civil destacou que o homem poderá ser indiciado por homicídio e tentativa de homicídio.





De acordo com um dos irmãos de Welton, identificado como Welbert, a discussão com o idoso começou após Welton se desentender, momentos antes, com a esposa. Ela trabalha em uma padaria na mesma rua onde o crime ocorreu e era conhecida do suspeito. O idoso teria visto a mulher discutindo com o marido e sendo puxada por ele pelo braço.





– Esse senhor, que mora aqui já há alguns anos e tem histórico de violência, de ameaçar as pessoas, de dar tiro, ele tem costume de comprar pão e sabia quem era ela. Ele ficou perguntando: “Ele está te machucando? Ele está mexendo com você?” Meu irmão falou: “Ela é minha esposa, não se meta, não”, e deve ter falado algo que ele não gostou – relatou Welbert.





No domingo, moradores do bairro do Dois de Julho realizaram um protesto na frente à residência do idoso. Eles colocaram fogo em objetos e escreveram a palavra “assassino” no muro do imóvel onde o homem mora. (Pleno News)

Homem é morto a tiros durante discussão e suspeito é idoso de 98 anos pic.twitter.com/ztkQ5lj3Br — bnewsvideos (@bnewsvideos) August 23, 2021