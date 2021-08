PM ENCONTRA PORÇÃO DE COCAÍNA ESCONDIDA NO OUVIDO DE USUÁRIO APÓS ABORDAGEM POLICIAL; VÍDEO

Policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um usuário de drogas que teve a inusitada ideia de esconder uma porção de cocaína dentro do próprio ouvido.





A abordagem aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 11, no bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O sargento Salazar estava no comando da equipe e depois de retirar o “bagulho” do ouvido do usuário de drogas, disse que estava surpreso mesmo depois de muitos anos de exercício da carreira policial militar.





Um segundo usuário também foi preso na mesma ação e por sua vez estava com sete porções de drogas escondidas na cueca.





A porção de entorpecente foi tão bem escondida que já estava quase caindo para dentro do ouvido do homem que teve a imagem preservada pelos policiais como determina a lei do abuso de autoridade.





“Tenho muito anos como combatente do crime nas ruas de Manaus e quando a gente pensa que já viu tudo aparece mais uma novidade”.





As palavras acima são do sargento PM Salazar que logo em seguida deu voz de prisão aos dois usuários de drogas e op conduziu ao 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Portal do Zacarias