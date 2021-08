POLÍCIA CIVIL DE SANTANA DO ACARAÚ PRENDE HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIO

Polícia Civil cumpre mandado de prisão de homem procurado por homicídio qualificado e o prende em flagrante por tráfico de drogas.





Nesta quinta-feira(05/08) policiais civis prenderam Antonio Lucas de Souza da Silva, vulgo Lukinhas, pertencente a uma organização criminosa e procurado pela Justiça, com um mandado de prisão em aberto.





O mandado de prisão foi expedido pela Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú por homicídio qualificado.





A prisão se deu no bairro Canecão, em Santana do Acaraú, quando o foragido foi surpreendido pelos policiais civis e não resistiu à prisão. No momento da prisão, foi encontrado com o indivíduo 50(cinquenta) pedras de crack que acabou sendo preso também em flagrante por tráfico de drogas.