Seis vereadores são presos no Rio pelo desvio de R$ 40 milhões em propina

A terceira fase da Operação Chorume prendeu, nesta quinta-feira (5), oito pessoas ligadas a fraudes na área de limpeza pública no município de Carmo, Região Serrana do Rio. Destas, seis são vereadores que recebiam propina para não fiscalizar as irregularidades nas contratações.





A ação conjunta é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Promotoria de Justiça de Carmo, a Polícia Civil do Rio atua como parceira operacional.





As prisões ocorreram devido a uma nova denúncia contra 23 pessoas apresentada à Justiça. De acordo com as investigações, os prejuízos iniciais aos cofres públicos alcançam R$ 40 milhões. O valor ainda é apurado em novos contratos que passam por investigação.





Um prefeito já foi preso na primeira fase da operação, segundo afirma o MP. Além dele e dos parlamentares, também são alvo da ação empresários e outros membros do Executivo.





Os suspeitos podem responder pelos crimes contra a lei de licitações, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e peculato.





