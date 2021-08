POLÍCIA MILITAR DE CAMOCIM DETÉM EX-DETENTO SUSPEITO DE AMEÇAR E MALTRATAR SUA AVÓ DE 90 ANOS

Durante a noite de sábado, 28, por volta das 19h, um ex-detento foi capturado e conduzido para a DPC de Camocim sob suspeita de ameaças a sua avó, uma idosa de 90 anos de idade que reside na Rua São Carlos, bairro Boa Esperança.





De acordo com o que apurou o Camocim Polícia 24h, rotineiramente o indivíduo Luiz José dos Santos Neto, 23 anos, ameaça sua avó e a pressiona para que der dinheiro e outras coisas pra ele. Os familiares afirmam que ele é usuário de droga e que está levando tudo de dentro de casa, inclusive furta os alimentos da casa para vender ou trocar por drogas.





Diante da situação uma equipe do P.O.G. sob o comando do Sgt Flávio e composta pelo Cb Aderbal e Sd J Fontenele, foi ao local e se deparou com a ocorrência. A idosa de 90 anos, um filho e uma sobrinha, bem como o suspeito, foram todos levados para a DPC de Camocim onde foram feitos os procedimentos com base a Lei Maria da Penha e agora a nonagenária terá um pouco mais de descanso, paz e sossego em sua vida.





(Camocim Polícia 24h)