VIOLÊNCIA EM SOBRAL: MOTO FOI TOMADA DE ASSALTO NO BAIRRO CORAÇÃO DE JESUS

Os roubos de motocicletas não param em Sobral! Na madrugada de domingo, dia 30, uma motocicleta foi tomada de assalto no bairro Coração de Jesus.





A vítima foi abordada e roubada por dois homens armados de revólver, que fugiram logo após o crime, tomando destino ignorado.





A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas os criminosos não foram localizados.









Em tempo





Quem souber informações que possam levar ao paradeiro do veículo, entrar em contato com a Polícia, através do número 190. O sigilo e o anonimato são garantidos.