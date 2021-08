Policiais civis de folga prendem homem suspeito de agredir companheira em Sobral

A missão de servir e proteger a sociedade realizada por homens e mulheres que compõem a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) continua mesmo quando os policiais civis não estão de serviço. Exemplo disso, é que na noite dessa quarta-feira (25), dois policiais civis que estavam de folga trafegando pela região dos Campos dos Belos, em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado, prenderam em flagrante um homem de 21 anos, que agrediu em via pública sua companheira, uma adolescente de 17 anos.





Os policiais, que estavam juntos, se deslocavam pela região do bairro Campos dos Belos quando se depararam com o homem agredindo a adolescente. De imediato, os agentes de segurança tentaram intervir na situação e negociar com o suspeito que parasse de agredir a mulher. O homem, que vive junto com sua companheira em situação de rua, aparentava estar sob efeito de drogas e em diversos momentos apertava o pescoço da vítima. Com isso, os investigadores solicitaram um reforço de uma outra equipe de policiais civis, a fim de ajudar a conter o homem que não obedecia a ordem dos investigadores.





Com reforço, o homem que tentou se desvencilhar da ação policial, foi contido e levado para à Delegacia Regional de Sobral. Lá, o suspeito que não possuía antecedentes criminais, foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto da violência doméstica, além de resistência e desobediência. A motivação do crime está relacionada ao suspeito não aceitar o término do relacionamento. Após o registro da ocorrência, o caso foi transferido para a Delegacia Municipal de Sobral, que continuará com as apurações policiais.