Mototaxista “pirata” é preso suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos em Sobral

Um trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão de um homem de 46 anos, suspeito de cometer estupro de vulnerável contra um adolescente de 15 anos com deficiência intelectual. A captura ocorreu na manhã deste sábado (28), em Sobral.





Conforme as primeiras informações, o suspeito era conhecido da mãe da vítima por ser mototaxista e realizar corridas para levá-la ao trabalho. Nos dias 12 e 14 de agosto, ele aproveitou a ausência da mãe e adentrou à residência da vítima, onde cometeu o delito contra o adolescente, que tem deficiência intelectual. O jovem contou para mãe, que registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia Municipal de Sobral. Após tomarem conhecimento sobre os fatos, os policiais iniciaram as diligências, descobrindo ainda que o homem é um mototaxista irregular.





A Polícia Civil identificou o suspeito e representou pelo mandado de prisão preventiva contra ele. Após a decisão ser acatada pela Justiça, os policiais civis realizaram diligências nas proximidades da residência do homem, onde ele foi preso. O suspeito foi conduzido para a Delegacia Municipal de Sobral e agora responderá pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima passou por exames na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) que constataram o crime sexual.





A Polícia Civil mantém as investigações que correm em segredo de Justiça no intuito de reunir outros indícios de autoria e materialidade do crime.





O nome do suspeito não será divulgado visando preservar a identificação da vítima





(SSPDS/CE)