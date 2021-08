EUA atacam Estado Islâmico-k com drones no Afeganistão

As Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram um ataque com drone contra um alvo do Estado Islâmico no Afeganistão nesta sexta-feira (27), um dia após um atentado suicida no aeroporto de Cabul que matou dezenas de pessoas, incluindo 13 militares americanos.





O porta-voz do Comando Central dos EUA (Centcom), Bill Urban, declarou em comunicado que a ação ocorreu na província de Nangarhar, no leste do território afegão. De acordo com o Pentágono, dois combatentes da EI morreram.





O ataque teve como alvo um membro do Estado Islâmico em Khorasan que os EUA disseram estar planejando as atividades do grupo, sem especificar imediatamente se ele era o mentor do atentado terrorista de esta quinta-feira (26).





– Os primeiros indícios são de que matamos o alvo. Não sabemos de vítimas civis – resumiu Urban.





O Estado Islâmico de Khorasan, também conhecido como ISIS-K, é o ramo afegão do grupo jihadista e reivindicou a responsabilidade pelo ataque de quinta-feira ao aeroporto de Cabul. O Pentágono esclareceu que houve um suicida se explodindo, e não dois, como noticiado anteriormente.





Cerca de 170 pessoas foram mortas e 150 feridas na ação, relataram à Agência Efe fontes próximas ao Talibã, enquanto o Pentágono relatou a morte de 13 militares americanos, e 18 feridos.





O presidente dos EUA, Joe Biden, havia prometido vingança contra os autores do atentado, dizendo que iria processá-los e fazê-los pagar.





*Com informações da EFE