Primeira Live dos seus Sonhos apresenta, no dia 25/08, entrevista sobre a carreira de Arquitetura e Urbanismo

Nesta quarta-feira (25), o Centro Universitário Inta (UNINTA) dará início a uma série de programas ao vivo, a Live dos seus Sonhos, que irá apresentar as carreiras disponíveis na instituição. No formato talk show, a primeira live abordará o curso de Arquitetura e Urbanismo e será transmitida no instagram @unintaoficial, às 15h.





O programa será apresentado pelo humorista e digital influencer Milton Costa. O sobralense reúne mais de 400 mil seguidores em suas redes sociais. Para a conversa, os entrevistados serão o egresso do UNINTA e agora docente da graduação em Arquitetura e Urbanismo, Prof. Esp. Arthur Rodrigues Feijão e a coordenadora do curso, Profa. Me. Natalia Alexandre Costa.





A cada episódio, um novo curso será apresentado, sempre com a participação do coordenador do curso, e de um egresso ou professor. O projeto tem como objetivo levar informações sobre as carreiras para os estudantes que estão decidindo qual profissão seguir. Mercado de trabalho, o perfil do profissional, áreas de atuação, salário e curiosidades da profissão estão entre os temas abordados. Na oportunidade, interessados podem tirar suas dúvidas sobre o ingresso na instituição.