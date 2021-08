HOMEM É PRESO PELA POLÍCIA CIVIL POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM SANTANA DO ACARAÚ

Um homem foi preso nesta terça-feira (24) por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munição, em Santana do Acaraú.





De acordo com a Polícia Civil, as equipes de policiais civis de Santana do Acaraú e Sobral receberam a informação de um local no bairro João Alfredo, onde havia denúncias de tráfico de drogas.





Em determinado momento perceberam uma movimentação suspeita em um imóvel, indicando que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito, foi então autorizada a entrada da equipe policial na residência pelo suspeito, e no interior da casa foi encontrado um revólver 38, munições de calibre 38, drogas (crack e cocaina) e uma quantia em dinheiro.





Diante dos fatos, o indivíduo identificado como José Davi do Nascimento foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.