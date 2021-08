Pastores fazem "mega chamado" para ato no dia 7 de setembro

Na segunda-feira (23), diversos pastores anunciaram que irão aderir às manifestações planejadas para o dia 7 de setembro na Avenida Paulista.





Um vídeo produzido pelo movimento Nas Ruas mostra líderes religiosos como os pastores Silas Malafaia (dono do canal em que o vídeo foi publicado), Cláudio Duarte, Renê Terra Nova, o apóstolo Estevam Hernandes e outros convocando fiéis a comparecerem ao ato.





– Dia 7 de setembro, Dia da Independência, eu estarei na [Avenida] Paulista. Eu te espero [lá], e vamos marchar para uma grande vitória no nosso Brasil – convoca o pastor Estevam Hernandes, na publicação.





A manifestação está prevista para as 14 h em São Paulo e ocorrerá também em Brasília e no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro confirmou presença em Brasília e em São Paulo.





Os principal ponto defendido pelos manifestantes será a aprovação do voto impresso auditável. O protesto também será contra as prisões determinadas pelo STF contra apoiadores de Bolsonaro, como Roberto Jefferson e Daniel Silveira.





Outros líderes religiosos que se manifestaram no vídeo foram os pastores Magno Malta e Samuel Câmara, além do apóstolo César Augusto. O porta-voz do movimento Nas Ruas, Tomé Abduch, afirmou que o protesto será em defesa da democracia, da Constituição e da liberdade de expressão.





– O povo cristão jamais se calará – encerra Abduch.

