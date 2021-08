PSOL entrará com mandado de segurança para impedir desfile de tanques durante a votação do voto impresso

Após passar a circular a informação que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), irá desfilar junto à veículos militares blindados na Esplanada dos Ministérios nesta terça-feira (10), O PSOL declarou que tomará uma atitude contra o ato.





O partido foi até suas redes sociais para anunciar que entrará com um mandado de segurança na Justiça do Distrito Federal (DF) para impedir o desfile.





O ministro da Defesa, general Braga Netto, e o presidente Jair Bolsonaro, deverão estar no desfile que contará com um comboio de tanques de guerra e lança-mísseis. Eles estarão presentes para serem convidados oficialmente à Demonstração Operativa, treinamento militar da Marinha marcado para o dia 16 de agosto no Campo de Instrução de Formosa (CIF).





Por meio das redes, o PSOL publicou:





“URGENTE! PSOL vai entrar com mandado de segurança para impedir desfile militar durante a votação do voto impresso, nessa terça. O caso é grave. O Brasil não vai aceitar intimidações golpistas!”, escreveu.





(Folha da República)