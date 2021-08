Restaurantes poderão funcionar até a 0h a partir de segunda-feira (23), anuncia Camilo

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta sexta-feira (20), que os restaurantes terão horário de funcionamento estendido até a 0h em todo o Ceará. Em consequência disso, o toque de recolher passará a ser da 1h até as 5h, ainda mantido para evitar a disseminação da Covid-19 no Estado.





As medidas valem a partir de segunda-feira (23).





Apesar disso, esta será a única mudança nas medidas de flexibilização da economia. Decreto ainda será publicado. Durante a transmissão em live, que contou com a presença do novo secretário da Saúde, Marcos Gadelha, Camilo ressaltou a preocupação com os casos da variante Delta da Covid-19 em solo cearense. Já são 62 casos confirmados.





O decreto atual, inclusive, será mantido até o dia 6 de setembro. Segundo Camilo e o secretário, a preocupação atual, que influenciou na decisão de manutenção das regras, é evitar a transmissão da variante em questão.









COMO FICAM AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO NO CEARÁ





No último decreto, do dia 6 de agosto, o chefe do Executivo manteve as medidas anunciadas ainda em julho, que incluíam a liberação de eventos sociais para 100 e 200 pessoas em ambientes fechados e abertos, respectivamente.





No dia 23 de julho, além dos eventos, o texto citou, também, a reabertura de teatros e a ampliação do horário do setor de alimentação fora do lar, que funciona até este domingo (22) funcionará até as 23h.





No Ceará, o último lockdown ocorreu entre 13 de março e 12 de abril deste ano. Desde então, as liberações de atividades econômicas começaram a ocorrer e chegaram à fase de maior relaxamento das medidas em 26 de julho último.





(Diário do Nordeste)