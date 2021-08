Santa Casa de Sobral assina convênio com Clínica de Odontologia do UNINTA; Projeto deve beneficiar pacientes e colaboradores

Em solenidade realizada na quinta-feira (12/08), a Santa Casa de Misericórdia de Sobral firmou convênio com a Clínica de Odontologia do Centro Universitário INTA (UNINTA). A ação vem sendo discutida desde o ano de 2020 e trata do desenvolvimento de um projeto de atendimento odontológico aos pacientes e colaboradores da Instituição.





Na ocasião, participaram da assinatura do termo de convênio o diretor-geral da Santa Casa Dr. Klebson Carvalho; o Reitor do UNINTA Prof. Daniel Rontgen Melo Rodrigues; o coordenador do curso de Odontologia Prof. Arry Rocha e a diretora do Centro de Ciências da Saúde Prof. Dra. Michele Alves Vasconcelos Ponte.





A parceria prevê atender colaboradores do hospital, contribuindo para sua saúde bucal e consequentemente melhorando sua qualidade de vida, bem como os pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto e pediátrica, hemodiálise, maternidade, emergência, oncologia clínica, cirurgia, neurocirurgia e cirurgia bucomaxilofacial. Além disso, o projeto será campo de estágio para os acadêmicos do curso de Odontologia.