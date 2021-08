Trump sobre Afeganistão: "Nosso país nunca foi tão humilhado"

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump voltou a criticar o atual presidente Joe Biden e a crise humanitária que começou no Afeganistão após a tomada da capital, Cabul, pelo Talibã, no último fim de semana. Para Trump, Biden humilhou os EUA mais do que qualquer outro presidente na história.





– É uma época terrível para o nosso país. Não acho que, em todos esses anos, nosso país tenha sido tão humilhado. Não sei como você chama isso, [se considera] uma derrota militar ou uma derrota psicológica. Nunca houve nada como o que aconteceu aqui – declarou Trump à Fox News.





Para o republicano, Biden causará uma crise de reféns maior do que a ocorrida durante o governo de Jimmy Carter, em 1979. Trump mencionou que o Talibã cercou o Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul, com postos de controle, onde já há relatos de espancamentos e violência, em geral.





Trump enfatizou o pânico e o desespero dos moradores do Afeganistão após a invasão talibã, que fez com que algumas pessoas morressem, caindo de um avião após tentarem viajar agarradas na fuselagem da aeronave.





– Eu olhei para aquele avião de carga monstruoso ontem, com pessoas segurando a lateral e tentando voar para fora do Afeganistão por causa do medo impressionante, e elas estão caindo do avião a 2 mil pés de altura. Ninguém nunca viu qualquer coisa assim. Isso ultrapassa [o episódio] dos helicópteros do Vietnã. Isso nem é uma competição, [mas] foi o período mais humilhante que já vi – lamentou.





Trumpo também disse que, durante seu governo, chegou a advertir o líder do Talibã, Mullah Abdul Ghani Baradar, afirmando que, se um americano ou outra pessoa fosse ferida no território, ou se os extremistas invadissem áreas não autorizadas pelos EUA, o Talibã seria atacado “com uma força [com] que nenhum país jamais foi atingido antes; uma força tão grande que você nem vai acreditar”.





O Afeganistão vive sob o domínio do Talibã desde o último domingo (15), quando o presidente do país, Ashraf Ghani, fugiu de helicóptero, com medo da organização. (Pleno News)