Silvio Santos já está em casa, diz jornalista Roberto Cabrini

O apresentador Silvio Santos, de 90 anos, deixou o hospital e já está em casa após ser internado por ter testado positivo para Covid-19. A informação foi divulgada, na noite desta sexta-feira (13), pelo jornalista Roberto Cabrini.





Em um vídeo publicado nas redes sociais, Cabrini disse ter conversado com Íris Abravanel, esposa do dono do SBT.





– Eu conversei com a família dele, com a mulher [dele], Íris, e Silvio está muito bem; ‘ele é forte’, disse Íris. Silvio já deixou o Hospital Alberti Einstein, onde passou por uma série de exames. E, agora, precisa de total tranquilidade para uma pronta recuperação – relatou o jornalista, na gravação.