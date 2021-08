Sobral ganha dois novos centros de educação infantil no Parque Silvana e Nova Caiçara

A prefeitura de Sobral inaugurou nesta terça-feira, 10 de agosto, mais dois novos centros de educação infantil nos bairros Parque Silvana e Nova Caiçara. Os novos equipamentos foram construídos em parcerias distintas com o Governo do Estado e com o FNDE, com contrapartidas dadas pelo erário municipal.

No bairro Parque Silvana, o CEI Olga Monte Barroso tem capacidade para atender até 208 crianças de 0 a 5 anos de idade, com seis salas nas modalidades creche e pré-escola, e consumiu R$ 1,8 milhão de recursos do Governo do Ceará. Já o CEI Maria Helena Cela Magalhães Pinto atenderá 580 crianças de 1 a 5 anos de idade em 10 salas e consumiu cerca de R$ 2,6 milhões com recursos do Governo Federal e Municipal

A vice governadora Izolda Cela, a primeira dama do Estado, Onélia Santana e o deputado federal Leônidas Cristino participaram das solenidades. Durante a inauguração do CEL Olga Barroso, o empresário Igor Barroso Queiroz, presidente do Grupo Edson Queiroz, e neto da homenageada, fez a doação de livros com a biografia de Dona Olga para serem distribuídos nas bibliotecas escolares do município.





(Sobral em Revista)