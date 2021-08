Deputada Maria do Rosário comemora derrota do voto impresso: “A urna eletrônica é linda demais”

A deputada Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, foi até as suas redes sociais para comemorar a derrota da Proposta de Emenda a Constituição (PEC) do voto impresso auditável, após a confirmação do resultado.





Em seu perfil oficial no Twitter, a parlamentar escreveu:





“Derrotamos ontem na Câmara o retrocesso que é o voto impresso. Não pude participar da votação pois estou de licença de saúde, tive Covid e ainda estou me recuperando. Mas acompanhei minhas colegas deputadas e deputados resistindo a este delírio bolsonarista”, disse a petista.





Nesta quarta-feira (11), a deputada do PT voltou a se manifestar sobre o tema, e enalteceu a urna eletrônica.





“A urna eletrônica é linda demais”, escreveu ela.





