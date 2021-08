TRAGÉDIA EM CAMOCIM! POLÍCIA REGISTRA HOMICÍDIO SEGUIDO DE TENTATIVA DE SUICÍDIO EM PROVÁVEL CRIME PASSIONAL

Uma verdadeira tragédia foi registrada pela polícia durante a manhã deste domingo, 22, aqui na cidade de Camocim. Um feminicídio (homicídio) seguido de tentativa de suicídio foi registrado em uma residência localizada na Rua Antonio Lima, no bairro dos Coqueiros.





O Camocim Polícia 24h apurou que era por volta das 09h, ocasião em que os pm’s do Raio patrulhavam pela dita rua quando foram abordados por populares dando conta que ouviram gritos de socorro vindos da dita residência. Os pm’s bateram na porta da casa e ninguém respondeu.





O imóvel foi cercado e as portas do fundo teve que ser arrombada. Dentro da casa os militares se depararam com a triste cena, uma senhora identificada como Maria de Jesus da Silva, 57 anos, natural de Camocim, estava morta na porta da cozinha com perfurações a faca nas costas, ombros e abdômen, inclusive com as vísceras expostas. Já em um dos quartos, os policiais encontraram o pescador aposentado Francisco Ferreira de Sousa, 63 anos, natural de Camocim, o qual estava agonizando em cima de uma cama com cortes no pulso.









Homicídio seguido de tentativa de suicídio





Para a polícia trata-se de um crime de feminicídio (homicídio) seguido de tentativa de suicídio. Informações extraoficiais de vizinhos dão conta que ainda pela manhã o homem saiu pra comprar uma faca peixeira de cerca de 12 polegadas. Dentro da casa os vizinhos ouviram gritos da vítima pedindo socorro, provavelmente esse era o momento em que ela estava sendo assassinada. Para os policiais que atenderam a ocorrência o homem matou a esposa e depois tentou se matar cortando seus pulsos. A faca que ele tinha acabado de comprar foi a mesma que foi usada no crime e que estava no local coberta com sangue.









Depressão e ciúmes





Ainda de acordo com relatos de familiares e pessoas próximas, o homem era muito ciumento e passava por uma forte depressão. Há relatos que há meses atrás ele havia comprado chumbinho e escondido no quintal da casa, inclusive os pm’s encontraram no dito quintal, embrulhado em um saco plástico, um líquido em um recipiente que a família deduz que seja veneno.





Uma equipe do SAMU compareceu ao local e socorreu o homem para o HDMA onde se encontra sob cuidados médicos. A Polícia Civil também esteve no local colhendo as informações para abrir inquérito policial que apurará o sinistro.

Fonte: Camocim Polícia 24h