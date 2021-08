PM APREENDE PISTOLA E DROGAS DURANTE OPERAÇÃO EM IBIAPINA. UM HOMEM FOI PRESO E UM ADOLESCENTE APREENDIDO

A ofensiva ocorreu na localidade conhecida como “Sítio Pimenteira”, quando as equipes do Destacamento local e PMs do RAIO averiguavam denuncias de tráfico de drogas e homens armados na região.





Durante as diligências, um homem de 20 anos foi preso em posse de 36 pedras de crack e 2 papelotes de maconha. Dando sequencia as diligências um adolescente foi apreendido em posse de uma pistola calibre 380 e munições.





Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ubajara para os procedimentos cabíveis.





(Ibiapaba 24h)