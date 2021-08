Em menos de 24 horas, Polícia Civil do Estado do Ceará prende quatro suspeitos de latrocínio de funcionária de joalheria

Menos de 24 horas após o latrocínio que vitimou uma funcionária de uma joalheria de um shopping em Fortaleza, na noite dessa sexta-feira (20), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu quatro suspeitos de participação no crime. As capturas ocorreram, neste sábado (21), após um trabalho ininterrupto desenvolvidos pelos policiais civis que atuam no caso. Entre os presos, o homem suspeito de atirar na vítima. As diligências para localização dos suspeitos foram realizadas em Fortaleza e Caucaia.





As investigações são conduzidas em conjunto pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) - com apoio do Departamento de Inteligência. As diligências sobre o caso seguem. Detalhes do trabalho policial serão divulgados na manhã da próxima segunda-feira (23) em coletiva de imprensa na sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).









O crime





As informações iniciais apontam que um homem armado entrou no local se passando por cliente, enquanto o outro dava apoio do lado de fora. Houve troca de tiros com um segurança da loja, e uma vendedora foi baleada e veio a óbito. Na manhã de hoje, imagens de dois suspeitos foram divulgadas.