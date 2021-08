Longe das ruas, Lula faz discurso para "meia dúzia" no Nordeste

O ex-presidente Lula (PT) está em viagem pelo Nordeste, já tendo passado por Pernambuco, Piauí e Maranhão. Na tarde desta sexta-feira (20), ele desembarcou em Fortaleza, onde ficará até a próxima segunda-feira (23). O petita foi recebido pelos governadores de cada estado. Sua agenda inclui reuniões com lideranças locais e de outros partidos. No entanto, nada de compromissos nas ruas.





Lula repetiu a exaustão a frase “não estou aqui como candidato” em cada capital pela qual passou. Porém, sabe-se que a visita é para marcar espaço para sua candidatura em 2022 na região e tentar refazer pontes visando as eleições do próximo ano.





Circula pela internet um vídeo de uma das reuniões do petista no Maranhão, no qual ele aparece em um anfiteatro praticamente composto somente por jornalistas e apoiadores. (Pleno News)

O abandono e o desprezo, são os piores castigos para um político! Toma Ladrão... pic.twitter.com/GYwWXDLNfW — Osvaldo (@Opif_Pires) August 21, 2021