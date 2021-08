TRAGÉDIA: Jovem morre após entrar em buraco de cachoeira para tirar foto

André Augusto Campos Oliozi, de 23 anos, morreu afogado no último sábado (14), após ficar preso na fenda de uma cachoeira, em Aripuanã, Mato Grosso. O jovem tentava tirar fotos no local quando se prendeu. Segundo o G1, André passeava pela Cachoeira Dardanelos com o primo e alguns colegas.





Ele entrou em um dos “buracos de pilão”, como são conhecidos os pequenos buracos com água na cachoeira, para tirar uma selfie. Testemunhas acionaram a polícia e o Corpo de Bombeiros de Juína, que foram até o local. André chegou a ser socorrido, e os bombeiros tentaram manobras para reanimá-lo, mas sem sucesso.





Para retirar o corpo, as equipes tiveram que fazer uma maca improvisada, uma vez que a morte ocorreu num local de difícil acesso. O jovem de 23 anos trabalhava em uma academia e numa autoescola na cidade. O corpo foi encaminhado para um legista, que definirá qual foi a causa da morte.