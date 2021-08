Bolsonaro diz que Ceará “queria virar outro país” por medidas para desembarque

O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta segunda-feira (16) a medida adotada pelo Governo do Ceará que exigia de passageiros com destino ao estado o comprovante do teste negativo para a Covid-19 ou da vacinação contra a doença completa. O TRF-5, no entanto, derrubou a decisão.





“Fui para o Ceará. Dois dias antes o governador fez um decreto em que só podem desembarcar lá passageiros se tiverem cumprido exigências. Queria virar outro país, o Ceará“, disse Bolsonaro em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada.





Bolsonaro esteve no Ceará na última sexta-feira (13) para realizar a entrega de 2,8 mil residências do Programa Casa Verde Amarela, em Juazeiro do Norte e no Crato.





(CN7)