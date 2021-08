Tremor de terra de magnitude 2.6 mR foi registrado em Irauçuba/CE

Na manhã de terça-feira (3), mais precisamente às 6h04 (horário local), um tremor de terra de magnitude 2.6 mR foi registrado no município de Irauçuba, no Ceará. Nas redes sociais, os moradores da região relataram ter sentido um estrondo decorrente do abalo sísmico de magnitude considerada baixa.





O tremor de terra em questão foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), operadas pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LABSIS/UFRN), que já repassou à Defesa Civil do estado do Ceará as informações referentes ao tremor desta terça.





Segundo o Labsis, o último evento registrado no estado ocorreu no dia 23 de julho, no município de Maranguape, e teve magnitude preliminar calculada em 1.8 mR. Além disso, no mês de julho, o estado do Ceará registrou um total de quatro tremores de terra, segundo levantamento do Labsis. Veja lista:









03/07/2021 - Magnitude: 2.0 mR - Santa Quitéria CE





06/07/2021 - Magnitude: 1.5 mR - Sobral CE





09/07/2021 - Magnitude: 1.8 mR - Cariré CE





23/07/2021 - Magnitude: 1.8 mR - Maranguape CE









Sobre a Rede Sismográfica





A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) é a organização pública responsável por monitorar a sismicidade do território nacional através de suas quase 100 estações sismográficas espalhadas pelo país. As estações são operadas pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis/UnB), Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) e Observatório Nacional (ON). A RSBR conta ainda com o apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).





