Vídeo: Pessoas caem de avião dos EUA que deixava o Afeganistão

A manhã desta segunda-feira (16) está sendo marcada por uma grande confusão no aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, que já deixou alguns mortos. O país passou a ser dominado pelo Talibã no domingo (15). Desde então, uma multidão tenta embarcar em aviões para deixar o território afegão.





Com os voos comerciais cancelados, apenas viagens militares estão ocorrendo no local. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver duas pessoas caindo de um avião militar norte-americano C-17 que acabara de decolar do aeroporto de Cabul.





Nos comentários, internautas questionam sobre as leis internacionais da aviação, pois os pilotos estariam decolando mesmo com pessoas penduradas nas asas das aeronaves.

Watch: A video shows the moment Afghan citizens dropped from an aircraft near #Kabul airport after clinging on to a US Air Force plane in an attempt to flee the country amid the #Taliban takeover. #Afghanistan https://t.co/2vc7iuFmgj pic.twitter.com/MdrNlasobn — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 16, 2021