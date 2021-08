Zeca Pagodinho tem alta após internação por Covid-19

De acordo com o jornal O Globo, que teve acesso à nota divulgada pelo hospital, a informação é de que "o estado de saúde do paciente é bom e ele foi liberado pela equipe médica".





Ainda em julho, Zeca publicou um texto fazendo um apelo para que as pessoas se vacinem. "Todo mundo deve se vacinar com a vacina que estiver disponível no posto. E, enquanto o vírus, não estiver sob total controle, também temos que nos cuidar", pede a publicação.





(O Povo)