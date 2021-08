Bairro BOA VIZINHANÇA é mais uma das comunidades abandonadas de Sobral

A principal praça do bairro está com a maioria das lixeiras cheias e o entorno da praça com pontos de lixo.





O bairro Antônio Carlos Belchior (BOA VIZINHANÇA), localizado na região que no passado era conhecida como “Marrecas”, apesar de novo e aparentar uma constante expansão, isso devido à preferência dada por quem quer construir ou adquirir um imóvel residencial, já tem o mesmo destino dos demais no aspecto do descaso do poder público municipal.





Moradores do bairro procuraram o Sistema de Comunicação Paraíso para denunciar o estado de abandono dos conjuntos de residências, o que pode ser verificado a partir dos acessos tomados pela buraqueira, o matagal e os pontos de lixo em ruas e avenidas. O Portal Paraíso registrou muito lixo no bairro, inclusive na principal praça onde todos os dias os moradores se encontram em atividades de lazer e comércio.

A praça, que concentra diversos trailers, a maioria servindo alimentos, deveria passar por um processo regular de limpeza. É estranho ver tantas pessoas, entre elas crianças explorando os espaços com sujeira, contudo, essa é uma das característica dos espaços públicos de Sobral, que denunciam um estado de completo abandono por parte do poder público.





O Boa Vizinhança I e II, conjuntos componentes do bairro, já são conhecidos como sendo um dos melhores locais para se morar em Sobral. Não fora a irregularidade dos serviços da Prefeitura e a falta de zelo de boa parte dos moradores responsável pela sujeira, o bairro seria um lugar perfeito para se morar.





A praça possui um sistema de irrigação para os jardins, mas pelo estado em que se encontra a grama percebe-se que o mesmo não funciona. Não se sabe se é por problema no sistema ou se pela falta de um jardineiro para cuidar da área.





Um rápido passeio pelas ruas estreitas do bairro já é suficiente para que se confirme que ele é fruto de um projeto de caráter especulativo, no qual a empresa e a Prefeitura se abstêm da responsabilidade dos serviços e deixam o ônus para os moradores.





(Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso)