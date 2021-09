A Fazenda: Modelo dá sua versão sobre noite com Nego do Borel

Após o cantor Nego do Borel ser acusado de suposto estupro e assédio na 13ª edição de A Fazenda, a Record TV ouviu a vítima, a modelo Dayane Mello. De acordo com a apresentadora do reality, Adriane Galisteu, a inconsistência no depoimento da participante foi decisiva para a expulsão do cantor, neste domingo (25).





Em depoimento ao vivo, Dayane, que embriagou-se durante a festa desta sexta-feira (24), inicialmente disse que se lembrava de tudo o que ocorreu durante a madrugada. Ela afirmou que o excesso de álcool não havia afetado as carícias entre ela e Nego, e que estava consciente quando dormiu abraçada com ele. Ela nega que os dois tenham tido relações sexuais.





Posteriormente, a peoa entrou em contradição ao reconhecer que não se lembrava de ter sido alertada pelos outros participantes para deixar a cama onde estava com o cantor e de ter dito a ele que tinha uma filha.





Nas redes sociais, circulam vídeos em que Dayane pede para ele se afastar: “Para com isso Nego, para com essa boca!”. As imagens, porém, foram omitidas pela emissora, e, apesar da expulsão, internautas acusam a Record TV de “passar pano” para Nego.





Os internautas também questionam o fato de Dayane ter sido questionada por um homem, e não uma mulher, durante seu depoimento.





EXPULSÃO





Ao anunciar a decisão da produção do reality, Galisteu disse que o cantor violou regras do programa ao colocar em risco a integridade física de Dayane.





– Existe uma regra do jogo que diz: ‘Qualquer atitude que possa ameaçar ou colocar em risco a integridade física de um ou mais participantes pode levar à expulsão’. O entendimento da produção e da direção da Record foi que Nego violou essa regra agindo de uma maneira não condizente com o jogo que nós pretendemos e organizamos por aqui.





Emocionada, Galisteu deixou um recado:





– Quero dizer para vocês que, depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo isso, vale o recado. Quando uma mulher diz não, é não. Quando uma mulher alcoolizada diz sim, também é não – enfatizou. (Pleno News)

A equipe de #AFazenda conversou com a @daymelloreal sobre os acontecimentos dessa madrugada, pós-festa. O depoimento da modelo foi, claro, crucial para a expulsão de Nego do Borel do reality.

