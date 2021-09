Bolsonaro testa negativo para Covid-19 após viagem a NY

O presidente Jair Bolsonaro testou negativo para a Covid-19 ao ser submetido a um exame de Covid-19 do tipo RT-PCR neste domingo (26). Ele está em isolamento desde que membros de sua comitiva presidencial à 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, foram diagnosticados com a doença.





Além de Bolsonaro, o ministro da Justiça, Anderson Torres, também testou negativo para o novo coronavírus. Ele compareceu ao Palácio da Alvorada neste domingo (26) para encontrar-se com o presidente.





O filho do chefe do Planalto, deputado federal Eduardo Bolsonaro, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testaram positivo para a doença nesta semana. Ambos estiveram com o presidente na ida aos Estados Unidos.





O encarregado de organizar a viagem também testou positivo para o vírus.





O presidente já foi infectado pela Covid-19 em julho do ano passado. Na época, ele apresentou febre e fez uso do chamado tratamento precoce, que defendeu durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU.





Bolsonaro ainda não se vacinou contra o vírus, apesar de já estar apto para tal desde abril deste ano.





– Todo mundo já tomou vacina no Brasil? Depois que todo mundo tomar, eu vou decidir meu futuro – reafirmou ele em live nas redes sociais na quinta-feira (16). (Pleno News)