ACIDENTE DE TRÂNSITO DEIXA DUAS IRMÃS GRAVEMENTE FERIDAS EM TIANGUÁ

Duas irmãs que trafegavam em uma motocicleta modelo Honda Biz, ficaram gravemente feridas após serem colhidas por um veículo na tarde deste domingo (26) em Tianguá. O acidente ocorreu por volta das 14h20 na Rodovia do Progresso próximo a entrada que dá acesso ao Sitio Boa Esperança.





O Motorista do carro se evadiu do local sem prestar socorro as vítimas. De acordo com testemunhas o veículo se travava de uma Van que transportava passageiros.





As vítimas foram identificadas como Leilania Cardoso de Aguiar, 37 anos e Charliane Lino Cardoso, 19 anos. Ambas ficaram gravemente feridas e foram socorridas ao Hospital São Camilo pelas equipes do Resgate e SAMU.





(Ibiapaba 24 hs)