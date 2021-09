ACHADO DE CADÁVER É REGISTRADO EM GUARACIABA DO NORTE/CE!

Um homem foi encontrado morto na localidade conhecida como Sitio Estivas, na zona rural de Guaraciaba do Norte. O caso ocorreu por volta das 23h30 do domingo (26) quando o corpo foi encontrado por populares caído dentro de um engenho de cana-de-açúcar.





A vítima foi identificada como José Arteiro Ferreira Rafael, que tinha 42 anos e residia no Sitio Mata Fresca, na zona rural do município.





De acordo com a polícia militar, não foram encontradas marcas visíveis de violência no corpo e que segundo populares, a vítima fazia uso constante de bebida alcoólica na região, depois dormia nesse engenho, deitado no chão.





O local foi preservado até a chegada da equipe da Perícia a Rabecão que removeu o corpo ao IML de Sobral.





(Ibiapaba 24 horas)