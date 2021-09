Deputado Moses Rodrigues recebe título de Cidadão de Acopiara

Na manhã desta segunda-feira (27) o Deputado Federal Moses Rodrigues recebeu na Câmara Municipal de Vereadores de Acopiara o título de Cidadão da cidade. A comenda foi uma proposição do Vereador Francisco Silva Cavalcante, o Mundoca, e aprovada por unanimidade na Casa Legislativa.





A solenidade aconteceu na véspera do aniversário de 100 anos do município, contou com a presença dos vereadores Ricardo Costa, Bill dos Moreiras, Dario Felipe, Dênis Bastos, Dr. Régios, Elias Mandú, Elizangela Carvalho, Giovanna Moreira, Gleirton Dias, Jeffim do Moreirão, Maninho Dos Frangos, Marilak Teixeira, Simone Felix e Zé Estenio, além da vice-prefeita Dra. Ana Patrícia, e da Presidente da Câmara de Saboeiro, Fabrícia Teixeira.





“Para mim é uma satisfação ser reconhecido como filho dessa terra. Quero reforçar o meu compromisso e dizer que sou mais um filho que vai batalhar pelo desenvolvimento de sua cidade. Muito obrigado a todos por essa homenagem”, destacou Moses Rodrigues.





Durante a solenidade, o parlamentar e seu pai, Oscar Rodrigues, receberam uma homenagem em alusão ao centenário da cidade.