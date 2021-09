Adolescente de 15 anos é morta a tiros na frente da mãe ao sair para comprar almoço

A estudante Juliana Alves, de 15 anos, foi assassinada com pelo menos cinco tiros enquanto saía de casa com a mãe para comprar o almoço. O crime aconteceu na tarde do último sábado (11), em Manaus.





O crime aconteceu por volta do meio-dia. Familiares da vítima, que preferiram não se identificar por medo de represálias, contaram ao portal G1 que Juliana e a mãe estavam na rua quando foram surpreendidas por um homem, ainda não identificado, que saiu de um carro.





"O homem só fez sair do carro e apontar o revólver para a cabeça dela e atirar. Não sabemos o motivo para este crime. Ela era uma menina tranquila e inocente, ainda estudava, estava na nona série e nunca se envolveu em crime nenhum", disse um familiar de Juliana ao portal G1





Testemunhas afirmam, ainda, que a mãe da adolescente chegou a pedir que a filha corresse e se escondesse, mas a adolescente não teve tempo.





"A gente pensava que era até algum motorista perdido pelo bairro atrás de informações sobre a rua, mas não. Ela não teve tempo de defesa. Foi um crime cruel", afirmou o parente da vítima ao portal G1.





Policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).