CRUELDADE: Adolescente de 17 anos é esganada e morta pelo namorado

A adolescente de 17 anos assassinada pelo namorado em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis, foi morta por sufocamento causado por esganadura, segundo laudo pericial. O corpo de Érica da Silva Scheidt foi encontrado na casa onde ela vivia com o suspeito, após a sogra da vítima avisar à polícia sobre um possível crime.





Apontado como autor do feminicídio, o jovem de 21 anos se apresentou à polícia e está preso em Lages, na Serra catarinense. A defesa afirma que ele agiu sem intenção de matá-la, "tanto é que, após o infeliz fato ocorrido, tentou reanimá-la e saiu para buscar ajuda", diz nota enviada pelos advogados Diego Rossi Moretti e Bruno Ribeiro ao Diário Catarinense.





À frente do caso, o agente de Polícia Civil, Vanderlei Kanopf disse que as circunstâncias e a motivação do assassinato ainda são apuradas, mas adiantou que as investigações até então não apontam que o suspeito teria tentado reverter a situação.





Não indicam isso, preliminarmente. [O autor] ficou em silêncio com o seu defensor - resumiu Kanopf, que preferiu não comentar a tese da defesa.





Ainda, segundo o agente policial, laudos periciais complementares foram pedidos ao Instituto Geral de Perícias (IGP) e são aguardados. Testemunhas que possam contribuir quanto ao convívio pré-crime do casal também devem ser ouvidas nos próximos dias.





Erica e o namorado tinham um relacionamento desde 2018, ao menos, quando passaram a viver juntos, segundo investigações. Ela foi sepultada no cemitério Evangélico Luterano na segunda-feira (6), um dia após o crime.





