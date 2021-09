ASSASSINATO DE MULHERES NO CEARÁ!

FEVEREIRO/2021

- 2 feminicídios

- 17 homicídios

EM TEMPO

A lesão corporal seguida de morte

É um crime que une as condutas descritas em dois crimes: a lesão corporal (dolosa) e o homicídio culposo. O suspeito quer machucar, e machuca tanto que, sem querer, acaba matando. Art. 129, § 3º do CPB.

FEMINICÍDIO

A Lei 13.104 institui, em 2015, o crime de feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio quando o ato ocorrer contra a mulher em razão de sua condição de sexo feminino: quando o crime envolve violência doméstica, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Art. 121, § 2º, VI, do CPB

Crime de homicídio simples

Art. 121. Matar alguém (Pena - reclusão, de seis a vinte anos)

Crime de latrocínio