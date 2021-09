Viúva que mobilizou cidade por justiça foi quem matou o marido

A mulher que ficou conhecida por mobilizar a cidade de Cuiabá exigindo justiça pela morte do marido, o empresário Toni Flor, morto há um ano, é, na verdade, a mandante do assassinato do esposo. Segundo a polícia, Ana Cláudia Flor matou o marido por questões financeiras. O casal tinha três filhos.





Em agosto do ano passado, Toni foi atingido por cinco disparos ao entrar na academia em que costumava lutar. O atirador fugiu. O empresário chegou a ser submetido a uma cirurgia, mas morreu no dia seguinte.





Em seus depoimentos, Ana Cláudia insistiu na tese de que o marido foi confundido com um policial rodoviário que também frequenta o local. No entanto, esta hipótese foi descartada logo no início das investigações porque o agente rodoviário só treinava à tarde.





Ana Cláudia chegou a liderar protestos e manifestações pela cidade pedindo justiça pelo marido. Ela também consolou familiares e distribuiu camisetas com a foto da vítima.





No entanto, a conclusão das investigações chocou a cidade: foi Ana Cláudia quem mandou executar o crime. Ela está presa desde o dia 19 de agosto e deve enfrentar o júri popular.





A mulher nega a acusação.





