Tenente-coronel da PM e jovem morrem em colisão com animal no Ceará; três mulheres ficam feridas

O tenente-coronel da Polícia Militar Valdevan Alves de Freitas, 45 anos, e um jovem, que não teve a identidade informada, morreram após o agente perder o controle do carro ao colidir em uma vaca na rodovia CE-351, entre as cidades de Quiterianópolis e Parambu, no interior do Ceará, na madrugada desta segunda-feira (13).





Três mulheres que também estavam no veículo ficaram feridas e foram socorridas em ambulâncias para o Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima, no município de Tauá. Segundo o hospital, uma das vítimas teve ferimentos leves, já as outras duas estão com suspeita de traumatismo crânio encefálico. As mulheres feridas são a mãe, a tia e a prima do jovem que não resistiu aos ferimentos.





Segundo testemunhas, o grupo estava em um carro que trafegava no sentido Quiterianópolis-Parambu. Na localidade de São Pedro, zona rural de Quiterianópolis, o carro colidiu em uma vaca que estava solta na pista.





Após a batida, testemunhas afirmam que o veículo saiu desgovernado, atravessou uma cerca de arame farpado, subiu uma ribanceira, até parar em uma mata.









Nota de pesar





O tenente-coronel Valdevan era comandante da 2ª Companhia do 13º Batalhão da Polícia Militar de Tauá.





A PM divulgou nota de pesar pela morte do agente, que ingressou na corporação em 10 de julho de 1995 e, ao longo de 26 anos e dois meses, "desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense".





"O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", afirma a PM em nota.





