MULHER É ENCONTRADA MORTA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM SÃO BENEDITO

Uma mulher foi encontrada morta por disparos de arma de fogo na noite do domingo (12), em São Benedito. A vítima foi identificada como Diana Florêncio Moreira, 22 anos. O crime ocorreu por volta das 22h30 quando moradores da rua do meio, no bairro Toca do Quati, ouviram disparos de arma de fogo e rapidamente acionaram a Polícia Militar.





Ao chegar no local os militares já encontraram o corpo caído na rua. Segundo informações de populares, alguns indivíduos efetuaram os disparos e depois fugiram em direção ignorada. O local foi preservado até a chegada da equipe da Perícia Forense que removeu o corpo ao IML de Sobral.





No inicio da manha desta segunda-feira (12), militares da Força Tática e Raio iniciaram uma operação em vários bairros do município, a fim de identificar e prender os envolvidos no crime.





(Ibiapaba 24 horas)