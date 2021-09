Apoio de PMs a Bolsonaro dispara na web às vésperas do dia 7

A poucos dias da realização das manifestações do dia 7 de setembro, policiais militares têm demonstrado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) identificou que a adesão de PMs às pautas defendidas pelo governo federal disparou em relação ao ano passado.





De acordo com o levantamento, os policiais de baixa patente (soldados, cabos, sargentos e subtenentes) representam 51% da base de apoio do presidente dentro da Polícia Militar. No ano passado, o índice era de 41%. Destes praças, 30% divulgam e interagem com conteúdos como o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e o voto impresso e auditável. No ano passado, o índice era de 25%.





Já entre os oficiais de alta patente (aspirantes a oficiais, tenentes, capitães, majores, tenentes-coronéis e coronéis), a adesão às pautas do governo chega a 44% da tropa – em 2020, o alinhamento ao bolsonarismo era de 34%. Deste total, 23% dos oficiais reagem a conteúdos como o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e o voto impresso e auditável. No ano passado, este índice era de 17%.





O mesmo movimento não se vê na Polícia Federal, que tem 17% de seus agentes simpáticos ao governo Bolsonaro. Na Polícia Civil, este índice é ainda menor: 13%.





Os dados foram obtidos pela FBSP por meio do cruzamento da listagem de policiais da ativa, disponível nos Portais de Transparência, e de uma pesquisa para identificar os perfis desses agentes, no Facebook e no Instagram.





Ao todo foram verificados 651 perfis. O índice de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de 3%.