Bandidos sequestram aeronave para resgatar comparsa

Dois criminosos alugaram um helicóptero e, durante o voo, anunciaram ao piloto o sequestro da aeronave. Eles ordenaram que ele fizesse o trajeto até o Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, para resgatar um comparsa. O crime ocorreu na tarde de domingo (19).





O piloto Adonis Lopes, que é piloto da Polícia Civil desde 1988, estava no comando da aeronave. Ele conta que foi contratado para fazer uma viagem para Angra dos Reis e que partiu do heliponto da Lagoa, na parte da manhã. Inicialmente eles teriam que voltar nesta segunda-feira (20), mas os bandidos adiantaram o retorno para domingo à tarde. Na decolagem de Angra, eles anunciaram o sequestro.





Decidido a não pousar no presídio, Adonis levou o helicóptero para o batalhão de Bangu e, quando os criminosos perceberam que ele não iria até Gericinó, entraram em luta corporal com o piloto. Foi neste momento que a aeronave ficou parcialmente descontrolada e há poucos metros do chão. A ação foi filmada por policiais que estavam no batalhão.





Na iminência do choque do helicóptero com o chão, os criminosos deixaram o piloto retomar o controle da aeronave. Eles partiram em direção a Niterói, onde os bandidos fugiram em direção a uma mata.





