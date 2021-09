Pabllo Vittar diz que usará sua força para eleger Lula em 2022

Pabllo Vittar não vê a hora de teclar o número 13 nas urnas eletrônicas, nas próximas eleições presidenciais. Até lá, prometeu usar toda a sua força para angariar votos para o ex-presidente petista, ao qual chamou de “homem incrível”.





– Que homem incrível! Estou só esperando o ano que vem para poder votar. Eu não preciso nem comentar sobre o atual governo, porque quem acompanha o noticiário vê. Fora que todos estão sentindo o que estamos passando – declarou Vittar em entrevista à revista Elle, da qual é capa.





Como um dos motivos para o seu voto, Pabllo citou a criação do Bolsa Família.





– Eu sempre me posicionei. Me posiciono a favor do ser humano. Vai ser Lula em 2022. Sou a primeira a levantar essa bandeira porque passei por muita coisa nessa vida. Eu lembro quando o Bolsa Família foi criado, e eu pude ir ao mercado fazer compras para a minha mãe. Quem não teve que passar por isso fala o que quer, fala que o governo foi ruim – acrescentou.





Durante sua fala, Vittar lembrou de sua infância morando no assentamento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e defendeu a organização.





– Eu era pequena, mas lembro bem. Foi no Pará. Muita gente não procura entender nem a ponta do iceberg. Não sabe do que o MST se trata ou o que é uma ocupação. Mas, pela minha experiência, eu posso afirmar que fui feliz. Apesar da simplicidade, eu estava rodeada de pessoas que me respeitavam. Às vezes, você não tem recursos, mas tem gente que te respeita, ama e encoraja. E isso é tudo – assinalou. (Pleno News)