Bolsonaro: "Forças Armadas não vão cumprir ordens absurdas"

O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer, em evento realizado no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (27), que as Forças Armadas não irão cumprir “ordens absurdas”, sejam elas do governo ou de qualquer outro Poder. Bolsonaro ainda ressaltou que os militares devem ser respeitados.





– As Forças Armadas estão aqui. Elas estão sob meu comando, sim. Se eu der ordem absurda, elas vão cumprir? Não; nem a mim, nem a governo nenhum. E as Forças Armadas têm que ser tratadas com respeito – afirmou.





O presidente ainda rebateu as críticas de que teria loteado o governo com militares. Segundo Bolsonaro, integrantes das Forças Armadas fazem parte de seu convívio e de seu círculo de confiança.





– Alguns criticam que eu botei militar demais; mais até, proporcionalmente, do que os governos de Castello Branco a Figueiredo. Sim, é verdade. É meu ciclo de amizade, assim como [os] de outros presidentes foram outras pessoas. Eram do ciclo de amizade deles. Comparem hoje todos os nossos ministros, incluindo os civis, com os que nos antecederam. É simples: queremos a volta disso? – questionou.





Bolsonaro ainda complementou sua justificativa afirmando que as pastas, antes dominadas por civis indicados por políticos, sempre foram usadas para fins de corrupção. (Pleno News)