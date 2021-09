Cantor sertanejo é encontrado morto dentro de carro

Um cantor sertanejo foi encontrado morto dentro de um carro, na madrugada desta segunda-feira (27), em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A Polícia Militar chegou ao local após ser acionada por testemunhas que passavam por ali.





Giovanne Salles estava em um carro alugado, parado no meio de uma via movimentada. De acordo com o registro da polícia, o cantor apresentava sangramento no nariz e na boca. Também foram encontrados três pinos de cocaína dentro do sapato do artista. A polícia suspeita de que ele tenha sofrido uma overdose.





Não foram constatados nenhum sinal de violência no corpo do rapaz. Os instrumentos usados por ele também estavam todos no carro e foram devolvido ao irmão de Giovanne.





O carro alugado pertencia a um parente e também foi devolvido.





A Polícia Civil está investigando o caso.





Giovanne deixa a esposa e um filho.





(Pleno News)