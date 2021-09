CARNIFICINA EM SOBRAL: DOIS HOMENS SÃO EXECUTADOS A BALA NO BAIRRO DOM JOSÉ

A violência é avassaladora em Sobral!

Dois homens foram assassinados nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (07),no Bairro Dom José.





Testemunhas relatam que dois indivíduos em uma motocicleta abordaram dois homens que estavam na rua Iracema e efetuaram os disparos, um homem conhecido por Zé Modesto morreu no local e uma segunda vítima de nome Leandro foi socorrida para o hospital e não resistiu aos ferimentos e morreu.





Os autores dos crimes fugiram e não foram identificados pela polícia, diligências estão sendo realizadas por parte da policia, mas até agora nenhuma notícia do paradeiro dos criminosos, uma equipe do NHPP (Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa esteve também no local coletando as investigações para dar início as investigações e elucidar o caso.





Sobral registra 88 homicídios dolosos no corrente ano.





Com informações de Olivando Alves